Inter-news.it - Cremonese-Inter Primavera 0-1, pagelle: De Pieri il jolly da 7!

L’vince contro ilcon il risultato di 1-0. Deè la solita spina nel fianco della difesa avversaria, bene anche Venturini. Ledel match. Calligaris 6.5: Diventa praticamente uno spettatore non pagante fino al minuto 86. Toglie la palla del pari a Faye sotto l’incrocio dei pali!– DIFESADella Mora 6: Nel finale soffre così come tutta la squadra, però con i chilometri percorso nel corso del match è anche giustificato.Maye 6.5: Si sacrifica per la squadra e nell’uno contro uno vince. Costretto ad uscire dal campo per una botta alla testa.– dal 46? Garonetti 6: Soffre più del compagno uscito, cambia anche la partita e con la palla tra i piedi cerca di dare tranquillità nel possesso.Re Cecconi 6.5: Come sempre, senza Alexiou, è lui a prendersi le responsabilità del reparto e non fallisce l’occasione per mostrarsi ancora più maturo.