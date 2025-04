Trump esenta dai dazi reciproci smartphone e computer | E cerca un' intesa con la Cina | Xi è intelligente

Potrebbe interessarti anche:

Trump - alle 17 in videocollegamento col forum di Davos. E’ allarme per l’annuncio di nuovi dazi

Roma, 23 gennaio 2025 – Alle 17 il neo presidente Usa Donald Trump interverrà da remoto al World Economic Forum di Davos, dove dovrebbe annunciare le sue politiche tra cui nuovi dazi a Messico e ...

Dazi di Trump - Canada e Messico preparano ritorsioni. La Cina protesta : “Le guerre commerciali non hanno vincitori”

Roma, 2 febbraio 2025 - La risposta ai dazi di Trump è arrivata subito da Canada e Messico (Washington ha imposto il 25% per entrambi i Paesi, ndr). Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ...

Dazi - il piano Trump è un colpo da shock : e (adesso) può favorire la Cina - ecco perché

Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del...

'Trump esenta dai dazi reciproci smartphone e computer'.

Dazi, pc e cellulari esentati: l'indiscrezione di Bloomberg. Pechino: «Discriminazioni gravi per Paesi in via.

Guerra commerciale: Trump esenta dai dazi reciproci smartphone e computer | blue News.

'Trump esenta dai dazi reciproci smartphone e computer'.

Trump esenta dai dazi le Big Oil che lo hanno sostenuto. Pechino: dazi al 34% su merci Usa.

Usa, Trump scatena i dazi «reciproci».