La Rinascita – Sul lettino d’analisi con i tatuaggi in faccia Un Viaggio nell’Inconscio Umano di Maura Ianni

Rinascita – Sul lettino d’analisi con i tatuaggi in faccia” è l’ultima opera dell’autrice e psicoanalista Maura Ianni. Pubblicato nell’ottobre 2024 da Edizioni Jolly Roger, questo libro offre un’immersione autentica e potente nel mondo dell’inconscio Umano, affrontando temi di pregiudizio, coraggio e scoperta interiore. “La Rinascita – Sul lettino d’analisi con i tatuaggi in . Periodicodaily.com - “La Rinascita – Sul lettino d’analisi con i tatuaggi in faccia”, Un Viaggio nell’Inconscio Umano di Maura Ianni Leggi su Periodicodaily.com “La– Sulcon iin” è l’ultima opera dell’autrice e psicoanalista. Pubblicato nell’ottobre 2024 da Edizioni Jolly Roger, questo libro offre un’immersione autentica e potente nel mondo dell’inconscio, affrontando temi di pregiudizio, coraggio e scoperta interiore. “La– Sulcon iin .

Potrebbe interessarti anche:

La rinascita del Livorno - vicino al ritorno tra i pro : da Lucarelli e Protti a Dionisi e una Serie D (quasi) immacolata

C`è stato un tempo, ormai circa vent`anni fa, in cui il Livorno era una squadra di metà classifica in Serie A, e grazie al caos di Calciopoli...

A Corato la rassegna 'Aspettando il giullare 2025 io – la rinascita in scena per gli studenti dell’IISS “Oriani-Tandoi”

“Aspettando il Festival Il Giullare”, la rassegna che anticipa la storica manifestazione esti-va, continua il suo percorso con il quarto appuntamento che il prossimo 4 aprile coinvolgerà gli ...

La rinascita del kung fu in Italia : Gabriele Mainetti riscrive le regole dell’azione

Non è spuntato all’improvviso un gigantesco cartellone con luci al neon per annunciare il grande evento, e non c’è stato un colpo di gong a scuotere il quartiere. Eppure, qualcosina si è mosso tra ...

La rinascita: un viaggio nell’inconscio umano di Maura Ianni. Ne parlano su altre fonti