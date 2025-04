Arrestato il figlio dell’insegnante morta a Cinisello Balsamo Ammazzata con calci e pugni come è crollata la sua bugia al 118

Arrestato Gianrico Dario Ricci, figlio dell’insegnante morta dopo essere stata trovata in fin di vita a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese, lo scorso 16 marzo. Daniela Guerrini di 68 anni era stata trovata gravemente ferita nella casa di famiglia. Sin dal primo momento, gli agenti della Squadra mobile avevano sospettato del 36enne. L’uomo è accusato di aver picchiato a calci e pugni sua madre fino a provocarle «gravissime lesioni interne». La donne è arrivata in ospedale alla MultiMedica di Sesto San Giovanni già gravissima con un’importante emorragia cerebrale. Aveva anche una costola fratturata. Poco dopo il ricovero è morta.La chiamata al 118 dopo giorni di pestaggiA chiamare il 118 erano stati il marito della vittima e il figlio, che erano in casa con lei. I due avevano raccontato ai soccorritori che la donna già la sera prima respirava affannosamente e che aveva perso i sensi. Leggi su Open.online È statoGianrico Dario Ricci,dopo essere stata trovata in fin di vita a, nell’hinterland milanese, lo scorso 16 marzo. Daniela Guerrini di 68 anni era stata trovata gravemente ferita nella casa di famiglia. Sin dal primo momento, gli agenti della Squadra mobile avevano sospettato del 36enne. L’uomo è accusato di aver picchiato asua madre fino a provocarle «gravissime lesioni interne». La donne è arrivata in ospedale alla MultiMedica di Sesto San Giovanni già gravissima con un’importante emorragia cerebrale. Aveva anche una costola fratturata. Poco dopo il ricovero è.La chiamata al 118 dopo giorni di pestaggiA chiamare il 118 erano stati il marito della vittima e il, che erano in casa con lei. I due avevano raccontato ai soccorritori che la donna già la sera prima respirava affannosamente e che aveva perso i sensi.

