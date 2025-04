Cade dalla scala mentre tinteggia casa | 54enne perde la vita

scala. Stava tinteggiando un’abitazione in via San Giacomo 7, a Pollena Trocchia. L’uomo, morto sul colpo, stava tinteggiando un’abitazione. Indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire la dinamica. Non si esclude che fosse un lavoratore in nero. La vittima è Giuseppe Scarpato, di Massa di Somma.L'articolo Cade dalla scala mentre tinteggia casa: 54enne perde la vita proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Cade dalla scala mentre tinteggia casa: 54enne perde la vita Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 54 anni è morto dopo una caduta da una. Stavando un’abitazione in via San Giacomo 7, a Pollena Trocchia. L’uomo, morto sul colpo, stavando un’abitazione. Indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire la dinamica. Non si esclude che fosse un lavoratore in nero. La vittima è Giuseppe Scarpato, di Massa di Somma.L'articololaproviene da Anteprima24.it.

