Nuova sorpresa il Papa a Santa Maria Maggiore | ha la talare bianca e i naselli

Repubblica.it - Nuova sorpresa, il Papa a Santa Maria Maggiore: ha la talare bianca e i naselli Leggi su Repubblica.it Bergoglio ha fatto il suo ingresso nella basilica con un mazzo di rose bianche in omaggio alla Salus Popoli Romani. Era passato dalla basilica subito dopo il ricovero

Potrebbe interessarti anche:

Da un dettaglio della basilica di San Vitale nasce la nuova medaglia della Maratona di Ravenna

E' stata presentata mercoledì la medaglia della Maratona di Ravenna Città d'Arte 2025 nel corso di un appuntamento nella sala Martini del Mar. La medaglia è firmata ancora da Annafietta che, dal ...

Migranti - la proposta di mons. Perego : “Patto con i giovani per una nuova Italia”

(Adnkronos) – Una “nuova Italia in cui diventa prioritario una sorta di ‘patto con i giovani’”. Mons. Gian Carlo Perego,… L'articolo Migranti, la proposta di mons. Perego: “Patto con i giovani per ...

"Alimentano l'islamizzazione". La nuova tendenza delle scuole di visitare le moschee

Dalle scuole elementari fino alle prime classi superiori, diversi istituti piemontesi e liguri hanno visitato le moschee e dialogato con gli imam, il tutto pubblicizzato sulle cronache locali

Nuova sorpresa del Papa, stavolta a Santa Maria Maggiore. Nuova sorpresa del Papa, stavolta Santa Maria Maggiore. Nuova sorpresa, il Papa a Santa Maria Maggiore: ha la talare bianca e i naselli. Papa Francesco, nuovo blitz a sorpresa a Santa Maria Maggiore. Nuova sorpresa di Papa Francesco: stavolta è a Santa Maria Maggiore. Papa: nuova sorpresa, Bergoglio a Santa Maria Maggiore - LaPresse. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è msn.com:) Papa Francesco, nuova sorpresa: la visita a Santa Maria Maggiore (con i naselli per l'ossigeno) - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato ora nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus populi romani a lui tanto cara. Vestito con ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Papa Francesco, nuova sorpresa a Santa Maria Maggiore - Nuova sorpresa di Papa Francesco. Nel primo pomeriggio di sabato Bergoglio ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore e, alla vigilia della Domenica ...

(Da una nota di iltempo.it si apprende che:) Papa Francesco, visita a sorpresa a Santa Maria Maggiore: la preghiera nella basilica più amata - Nuova "sorpresa" di Papa Francesco. Nel primo pomeriggio il Pontefice ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore e, alla vigilia ...