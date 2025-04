Sampdoria Cittadella sarà presente in tribuna Roberto Mancini? L’indiscrezione sull’ex ct della Nazionale

Sampdoria Cittadella, sarà presente in tribuna Roberto Mancini? L’indiscrezione sull’ex ct della Nazionale: le ultimissime Oggi al Ferraris si disputerà il match Sampdoria-Cittadella, valido per la 33a giornata di Serie B. L’entusiasmo tra i tifosi blucerchiati è palpabile, grazie alla rivoluzione avviata dal presidente Matteo Manfredi, che ha riportato in squadra figure storiche come Evani, . Calcionews24.com - Sampdoria Cittadella, sarà presente in tribuna Roberto Mancini? L’indiscrezione sull’ex ct della Nazionale Leggi su Calcionews24.com inct: le ultimissime Oggi al Ferraris si disputerà il match, valido per la 33a giornata di Serie B. L’entusiasmo tra i tifosi blucerchiati è palpabile, grazie alla rivoluzione avviata dal presidente Matteo Manfredi, che ha riportato in squadra figure storiche come Evani, .

Spezia-Sampdoria 2-0 : Lapadula abbatte i blucerchiati. Con il Cittadella è già ultima spiaggia

Un'altra sconfitta per la Sampdoria che rimane in piena zona Serie C e mostra, ancora una volta, tutti i suoi limiti. Un primo tempo operaio e nervoso con poche occasioni da rete, nella ripresa lo ...

Sampdoria-Cittadella mister Dal Canto : «Servono 2 vittorie nelle prossime 6. Equilibrio ed attenzione fondamentali al Ferraris»

Sognando il colpaccio. Esattamente come nelle ultime due visite allo stadio di Marassi. Il Cittadella di Dal Canto torna in campo sabato alle 17:15 in terra ligure contro la rivoluzionata Sampdoria ...

