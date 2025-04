Calciomercato Napoli su Kean e altri tre calciatori opzionato Gustavo Sà

Calciomercato, Napoli su Kean e altri tre calciatori, opzionato Gustavo Sà proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Calciomercato, Napoli su Kean e altri tre calciatori, opzionato Gustavo Sà Leggi su Forzazzurri.net Le trattative mercato del club di Aurelio De Laurentiis. Continua il lavoro della dirigenza azzurra per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, che . L'articolosutreSà proviene da ForzAzzurri.net.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Napoli - Manna : «Garnacho o Adeyemi? Ci sono anche altre piste»

Il Calciomercato Napoli ancora aperto e la cessione di Kvaratskhelia ancora da risolvere. I tifosi del Napoli aspettano uno tra Garnacho e Adeyemi. «Sicuramente sono due giocatori che ci...

Calciomercato Napoli - accordo con il difensore : fissata la deadline

Ultimissime Calciomercato Napoli – Fissata la data per il trasferimento del calciatore: oltre la deadline salta tutto Il calciomercato del Napoli si infiamma nelle ultimissime ore, a pochi giorni ...

Calciomercato Napoli - gli azzurri bloccano un giovane dell’Empoli per giugno : ecco di chi si tratta

Calciomercato Napoli, gli azzurri hanno chiuso con l’Empoli per il giovane Marianucci: i dettagli dell’accordo +Il Napoli, nonostante sia impegnato nella lotta scudetto con Inter ed Atalanta, si sta ...

Calciomercato Napoli, Cammaroto: "Napoli pronto a rompere gli indugi per pagare clausola Kean". Fiorentina, Moise Kean nel mirino di un top club di Serie A | ESCLUSIVO. Calciomercato Napoli, Commisso su Kean: "Se qualcuno farà un'offerta vedremo, ma voglio tenerlo". Calciomercato Napoli, Commisso su Kean: "Se qualcuno farà un'offerta vedremo, ma voglio tenerlo". Il Napoli piomba su Kean! Spunta una prima proposta d'ingaggio: i dettagli. L'Inter crolla contro una Fiorentina ai minimi termini: 3-0 con super Kean, Napoli solo in vetta. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da informazione.it:) Napoli su Kean, il messaggio è netto: l’ha detto per davvero - (La Gazzetta dello Sport) Moise Kean come possibile idea di calciomercato del Napoli: tutti i dettagli sulla clausola rescissoria presente nel suo contratto (Spazio Napoli – News Napoli Calcio e ...

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Cammaroto: "Kean osservato speciale del Napoli, c'è la clausola. Altri due nomi nel mirino" - Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di calciomercato ... in entrata: il Napoli non ha mollato Adeyemi, contatti ancora vivi con il tedesco per il dopo-Kvara. Ma l'altra novità molto ...

(In base alle informazioni di rompipallone.it:) Calciomercato: prendono Kean con la clausola, la destinazione - Il calciomercato vede tra i protagonisti Moise Kean, calciatore sul quale è attiva una ... Può saltare l’impegno del prossimo week-end, oltre a quello contro il Napoli al Diego Armando Maradona ...