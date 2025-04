L' Ancona vuole insistere | dopo il blitz di Riano biancorossi opposti al Notaresco in un Del Conero spoglio

Ancona – «Bisogna riconfermarci, altrimenti i tre punti presi con il Roma City restano fini a se stessi». dopo il blitz al Riano Ahtletic Center, Massimo Gadda fissa l'obiettivo per quello che sarà il penultimo impegno casalingo di regular season, che vedrà i biancorossi opposti al Notaresco.

I carabinieri di Ancona hanno arrestato due cittadini stranieri ritenuti responsabili di tentato furto aggravato ai danni di una gioielleria situata nel quartiere Piano. Alle ore 04:40 del 6 aprile i ...

All'angelini, nella gara che vedeva il ritorno a Chieti di Niccolò Postiglione come tifoso, il Chieti ha pareggiato 2-2 con l'ancona al termine di una partita pazzesca, intensa e vibrante e, ...

Nella notte tra martedì e mercoledì una bambina di 7 anni ha perso la vita dopo essere stata salvata in mare. Proprio quando è stata portata in salvo a bordo della Ocean Viking dai nostri ...

