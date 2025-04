Inter col Cagliari i calci piazzati possono essere una chiave

Inter per trovare un risultato positivo col Cagliari può contare su un punto di forza specifico: i calci piazzati, che rappresentano un problema per i rossoblù.SITUAZIONE DA ATTENZIONARE – I calci piazzati sono una componente del gioco che nel calcio moderno ha acquisito sempre più importanza. Ma nello specifico nell’incrocio tra Inter e Cagliari queste situazioni possono trovare un peso decisivo. Questo per le caratteristiche che le due squadre hanno mostrato in questa stagione di Serie A.MIGLIORE ATTACCO – L’Inter infatti, oltre ad essere il miglior attacco del campionato, è nello specifico la squadra migliore a sfruttare i calci piazzati. Sono tredici le reti arrivate in situazioni di palla ferma, più di tutte le altre squadre. Coi corner in particolare a brillare come risorsa preferita. Inter-news.it - Inter, col Cagliari i calci piazzati possono essere una chiave Leggi su Inter-news.it L’per trovare un risultato positivo colpuò contare su un punto di forza specifico: i, che rappresentano un problema per i rossoblù.SITUAZIONE DA ATTENZIONARE – Isono una componente del gioco che nelo moderno ha acquisito sempre più importanza. Ma nello specifico nell’incrocio traqueste situazionitrovare un peso decisivo. Questo per le caratteristiche che le due squadre hanno mostrato in questa stagione di Serie A.MIGLIORE ATTACCO – L’infatti, oltre adil miglior attacco del campionato, è nello specifico la squadra migliore a sfruttare i. Sono tredici le reti arrivate in situazioni di palla ferma, più di tutte le altre squadre. Coi corner in particolare a brillare come risorsa preferita.

