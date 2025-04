Elezioni amministrative il Pri schiera la sua squadra a fianco di Barattoni | Costruiamo la Ravenna del 2030

amministrative del 25-26 maggio a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Alessandro Barattoni. Confermata, dunque, l'alleanza con cui il Pri ribadisce il proprio impegno a. Ravennatoday.it - Elezioni amministrative, il Pri schiera la sua squadra a fianco di Barattoni: "Costruiamo la Ravenna del 2030" Leggi su Ravennatoday.it C'è chi ha appena 27 anni e chi va per gli 84. Il Partito Repubblicano Italiano presenta la propria lista per ledel 25-26 maggio a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Alessandro. Confermata, dunque, l'alleanza con cui il Pri ribadisce il proprio impegno a.

