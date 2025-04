Inzaghi pensa di lasciare l’Inter | l’offerta dall’Arabia è incredibile

InzaghiTanti obiettivi per cui lottare in casa Inter, a cominciare dall’impegno interno in campionato contro il Cagliari. Dopo il successo in Champions League contro il Bayern Monaco, i nerazzurri devono ora tornare a pensare al campionato e mantenere immutato il vantaggio nei confronti del Napoli, anzi sperare di ampliarlo.Offerta dall’Arabia per Inzaghi: l’Al-Hilal piomba sul tecnico (Lapresse) – calciomercato.itSimone Inzaghi è pronto a guidare i suoi e tornare in panchina in campionato dopo la squalifica rimediata contro l’Udinese e scontata contro il Parma, ma il lavoro fatto dal tecnico piacentino non sta passando inosservato all’estero. Tanto è vero che alcune sirene starebbero risuonando dall’Arabia Saudita. Calciomercato.it - “Inzaghi pensa di lasciare l’Inter”: l’offerta dall’Arabia è incredibile Leggi su Calciomercato.it Una proposta super proveniente dal campionato saudita: nel mirino c’è SimoneTanti obiettivi per cui lottare in casa Inter, a cominciare dall’impegno interno in campionato contro il Cagliari. Dopo il successo in Champions League contro il Bayern Monaco, i nerazzurri devono ora tornare are al campionato e mantenere immutato il vantaggio nei confronti del Napoli, anzi sperare di ampliarlo.Offertaper: l’Al-Hilal piomba sul tecnico (Lapresse) – calciomercato.itSimoneè pronto a guidare i suoi e tornare in panchina in campionato dopo la squalifica rimediata contro l’Udinese e scontata contro il Parma, ma il lavoro fatto dal tecnico piacentino non sta passando inosservato all’estero. Tanto è vero che alcune sirene starebbero risuonandoSaudita.

Potrebbe interessarti anche:

Avellino-Turris 3-1 - De Cristofaro : "Vittoria importante contro un avversario agguerrito. Campionato? Ci crediamo - domani vedremo cosa succederà"

Antonio De Cristofaro, centrocampista dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match vinto al Partenio: "Voglio fare i complimenti alla Turris perché si è giocata la partita fino ...

Napoli - festa in città dopo la vittoria contro la Juventus : bianconeri imbattuti da 29 partite in campionato

Una città in festa. Dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus, nella città partenopea è esplosa una vera e propria festa, con fuochi d’artificio e trombette per esultare alla vittoria ...

Allenamento Juventus Women - le bianconere intensificano la preparazione del big match di campionato contro la Roma. Tutte le novità! – FOTO

di Redazione JuventusNews24Allenamento Juventus Women, è conto alla rovescia per l’esordio nella Poule Scudetto contro la Roma. Tutte le novità relative alla giornata di oggi Domenica, 2 marzo ...

Il Messaggero - Pellegrini pensa di lasciare la Roma. Inter concreta, per Inzaghi sarebbe l'erede di Mkhitaryan. Inter: risentimento ai flessori per Dimarco, out tre settimane. Emergenza a sinistra per Inzaghi. Frattesi vuole giocare di più e può lasciare l'Inter nel mercato di gennaio: possibile scambio con la Roma. Inter, alla ripresa c'è l'Udinese: Inzaghi pensa a diverse rotazioni. Inzaghi pensa già a Napoli-Inter: tre titolari diffidati in panchina con il Genoa. Il Messaggero - Pellegrini pensa di lasciare la Roma. Inter concreta, per Inzaghi sarebbe l'erede di Mkhitaryan. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano asromalive.it ha riportato che:) Inzaghi al posto di Conte, terremoto Inter: incontro segreto e offerta choc - Inzaghi al posto di Conte: terremoto Inter. C'è stato un incontro segreto tra le parti e l'offerta è davvero di quelle choc. Incredibile cosa potrebbe succedere ...

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Inzaghi può lasciare l'Inter, piace a tanti club. Vale solo per Conte? Diciamolo, non è peccato - Simone Inzaghi a fine stagione potrebbe lasciare l'Inter. Anzi, sicuramente andrà via. O forse no. Non lo dice nessuno, chissà perché. Il tecnico, fratello di Pippo, è legato da un contratto con il cl ...

(Come si legge su tuttosport.com:) "Cosa vuoi di più da Inzaghi? Il problema dell'Inter e cosa aspettano tutti" - Bergomi analizza il periodo nerazzurro e lo scontro Champions con il Bayern Monaco: "Giusto che chi allena una big non scelga un solo obiettivo" ...