Bolognatoday.it - Minori detenuti alla Dozza, i Garanti: "Buttati in un bidone, e non serve al sovraffollamento"

Leggi su Bolognatoday.it

"Rasenta il ridicolo. Un obbrobrio, l'Emilia-Romagna non si merita un affronto di questo tipo". Così Roberto Cavalieri, garante regionale dei, sull'apertura della nuova sezione per giovani al carcere della, progetto che ha scatenato più di una polemica. "Trovo inaccettabile in.