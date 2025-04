Cresce l’occupazione nel settore del turismo +315mila lavoratori in un anno

settore del turismo – motore del Pil italiano – mostra finalmente segnali inequivocabili di ripresa, trainando con sé anche l'occupazione. Secondo i dati Istat, a febbraio 2025, si registrano 315mila occupati in più rispetto all'anno precedente, con una forte componente femminile tra le nuove assunzioni.Motore della crescita occupazionaleNel panorama economico italiano, il settore turistico rappresenta circa il 10,8% del Pil e coinvolge una vasta rete di imprese – dall'hospitality alla ristorazione, dai trasporti culturali fino alle attività di intrattenimento e tempo libero. È un comparto trasversale, che impiega persone di ogni età, livello di istruzione e provenienza geografica.A confermarlo sono i dati sull'occupazione, che non sono una cifra astratta ma la fotografia di un settore che sta vivendo un'inaspettata accelerazione.

