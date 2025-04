Quotidiano.net - Gaza, il corridoio di Morag è sotto il controllo delle forze d’Israele. Katz: l’offensiva si allargherà

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 aprile 2025 – Nuovo ordine di evacuazione per l'area di Khan Yunis, nel sud della Striscia di. Ledi difesa d'Israele (Idf) hanno invitato la popolazione ad andarsene perché intendono rispondere all'attacco di Hamas, che ha lanciato tre razzi verso la comunità di Nir Yitzhak. Tutti i missili sono stati intercettati dall'aviazione. Palestinians ferry their belongings as they arrive inCity to flee neighbourhoods to the east of the city following Israeli evacuation orders on April 11, 2025. Israel resumed intense strikes on theStrip on March 18, collapsing a truce with the Palestinians Hamas movement brokered by the US, Egypt, and Qatar that took effect on January 19 and saw the return of 33 Israeli hostages in exchange for the release of around 1,800 Palestinian detainees.