Lego dà l' addio al woke | Stop alla terminologia inclusiva

Ilgiornale.it - Lego dà l'addio al woke: "Stop alla terminologia inclusiva" Leggi su Ilgiornale.it La svolta della celebre azienda dei mattoncini amati da adulti e bambini: eliminati termini come “diversità”, “Lgbtq+” e “persone di colore” dal report annuale sulla sostenibilità

