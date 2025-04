Milano un' insegnante 68enne morì in ospedale | arrestato il figlio per omicidio

Tgcom24.mediaset.it - Milano, un'insegnante 68enne morì in ospedale: arrestato il figlio per omicidio Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il decesso per arresto cardiocircolatorio legato alle lesioni, che avevano provocato anche un'emorragia cerebrale. L'uomo ha un precedente, sempre per maltrattamenti alla madre

