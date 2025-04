Tar blocca elezioni RSU 2025 con un Decreto monocratico per l’esclusione del CONITP Attesa la reazione di ARAN e Ministero

Decreto monocratico, il Presidente della Quarta Sezione Ter del TAR Lazio, Rita Tricarico, ha disposto la sospensione delle elezioni RSU previste dal 14 al 16 aprile nel comparto Istruzione e Ricerca, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal sindacato CONITP – Comitato Nazionale Istruzione Tecnica Professionale.L'articolo Tar blocca elezioni RSU 2025 con un Decreto monocratico per l’esclusione del CONITP. Attesa la reazione di ARAN e Ministero . Leggi su Orizzontescuola.it Con un, il Presidente della Quarta Sezione Ter del TAR Lazio, Rita Tricarico, ha disposto la sospensione delleRSU previste dal 14 al 16 aprile nel comparto Istruzione e Ricerca, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal sindacato– Comitato Nazionale Istruzione Tecnica Professionale.L'articolo TarRSUcon unperdelladi

Sospese le elezioni all'Opi di Caserta: Interviene il TAR della Campania. Marsala: il Tar sospende l'attività in discarica, Trapani Servizi blocca il conferimento del secco residuo.

