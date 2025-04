La Promessa Anticipazioni 13 aprile 2025 | Cruz dice basta Maria Antonia deve andarsene e subito!

Promessa in onda il 13 aprile 2025 su Rete4 vedremo che Cruz deciderà di cacciare Maria Antonia ma la donna si rifiuterà di andarsene. La tensione salirà alle stelle. Scopriamo insieme le Anticipazioni complete dell'episodio della Soap. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 13 aprile 2025: Cruz dice basta, Maria Antonia deve andarsene e subito! Leggi su Comingsoon.it Nella puntata de Lain onda il 13su Rete4 vedremo chedeciderà di cacciarema la donna si rifiuterà di. La tensione salirà alle stelle. Scopriamo insieme lecomplete dell'episodio della Soap.

Potrebbe interessarti anche:

La Promessa Anticipazioni Spagnole : Manuel e Jana marito e moglie ma Cruz non intende rendere loro la vita facile

Nelle puntate spagnole de La Promessa, Jana e Manuel sono diventati marito e moglie. I due ragazzi, in barba a tutti gli ostacoli, sono riusciti a sposarsi ma Cruz ha giurato di non rendere loro la ...

La Promessa - anticipazioni 7 aprile : Don Lorenzo smaschera Don Alonso

Scopriamo insieme cosa succederà nella nuova attesissima puntata de La Promessa in onda lunedì 7 aprile 2025. Ci saranno colpi di scena: Don Lorenzo svelerà una verità che riguarda Don Alonso. La ...

La Promessa - anticipazioni 5 aprile : Vera si riavvicina a Lope

Vediamo cosa accadrà nella puntata di sabato 5 aprile de La Promessa. Vera e Lope si riavvicinano, mentre Virtudes deve dare una notizia preoccupante. La puntata de La Promessa di sabato 5 aprile ...

La Promessa, le anticipazioni dal 13 al 19 aprile 2025. La Promessa: anticipazioni da lunedì 14 a domenica 20 aprile! Manuel decide di aiutare Pia. La promessa, puntate dal 7 al 13 aprile: ecco le anticipazioni. La promessa, le trame della settimana dal 7 al 13 aprile. La promessa, anticipazioni 12 e 13 aprile: Maria Antonia si rifiuta di andarsene!. La Promessa: anticipazioni venerdì 11 aprile! Petra minaccia Ayala di rivelare la verità!. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da msn.com:) La Promessa, anticipazioni domenica 13 Aprile 2025: lite in cucina! - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Come riportato da ilsussidiario.net:) Anticipazioni La Promessa puntate 12-13 aprile 2025/ Brutta sorpresa per Martina, Cruz vuole cacciare… - Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, amara sorrpesa per Martina, Cruz prova a mandare via l'amica.

(In base a quanto diffuso da msn.com:) La promessa, anticipazioni 12 e 13 aprile: Maria Antonia si rifiuta di andarsene! - Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 Jana rivela a Manuel il piano per simulare la morte di donna Pia.