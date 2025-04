Telecamere alla rotonda San Cristoforo per controllare il transito dei camion | approvata la mozione di Cesena Siamo Noi

approvata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare Cesena Siamo Noi per l’installazione di varchi con Telecamere per il controllo del transito dei veicoli pesanti di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate presso la. Cesenatoday.it - Telecamere alla rotonda San Cristoforo per controllare il transito dei camion: approvata la mozione di Cesena Siamo Noi Leggi su Cesenatoday.it Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, è stataall’unanimità lapresentata dal gruppo consiliareNoi per l’instzione di varchi conper il controllo deldei veicoli pesanti di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate presso la.

Potrebbe interessarti anche:

Le accuse di Wanda Nara a Mauro Icardi : «Ha foto e video di me nuda - a Milano avevamo telecamere nascoste puntate sul nostro letto»

«Ho molta paura. Sono mamma di cinque ragazzi, di cui tre sono adolescenti, e hanno assistito anche loro alle minacce». A parlare è Wanda Nara, showgirl argentina ed ex moglie di Mauro Icardi. Nei ...

Tenta la spaccata in pieno centro : ladro ripreso dalle telecamere - ecco il video

TRIESTE - Alto, capelli curati, indossa abiti distinti e scarpe alla moda. E' questo l'identikit della persona sulla quarantina che, qualche minuto dopo la mezzanotte, ha tentato di sfondare ...

“Ora mia figlia si fa chiamare Meghan Sussex - sua nonna sarebbe delusa. Finge per le telecamere - si sforza di essere perfetta” : la rabbia di Thomas Markle

“Finché non ha incontrato il principe Harry non ha mai avuto problemi con il suo cognome”. Anche il papà di Meghan si arrabbia. Mister Thomas Markle questa volta alla figlia non gliela fa passare. E ...

Controlli a San Cristoforo: chiuso un panificio, arrestato un ambulante, denunciati due pusher. Catania, un appartamento monitorato per lo spaccio di droga: quattro arresti. Sulle provinciali 33 nuove telecamere: si riattivano i rilevatori del traffico. Città 30: la mappa dei nuovi limiti di velocità sulle strade di Bologna. Raddoppiano le telecamere: ecco le zone videosorvegliate. Voragine in strada, allarme nella solita zona del lungomare nord di Termoli. Ne parlano su altre fonti