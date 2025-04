L’Ucraina come la Berlino del ’45? Il piano evocato dagli Usa smentito in fretta | Nessuna partizione il Times ha travisato

L’Ucraina, ha appena evocato — o forse no — lo spettro di Berlino 1945, con un’Ucraina ridisegnata come una mappa in tempo di armistizio: a ovest le forze anglo-francesi, a est la Russia, in mezzo una zona cuscinetto, per tenere a bada la prossima fiammata. Il Times lo ha messo nero su bianco. Lui, Kellogg, ha smentito via social: «L’articolo del Times travisa ciò che ho detto. Stavo parlando di una forza di resilienza post-cessate il fuoco a sostegno della sovranità ucraina. Quando ho discusso di partizione, mi riferivo ad aree o zone di responsabilità per una forza alleata (senza truppe statunitensi). Non stavo parlando di una partizione delL’Ucraina».Ucraina come Berlino? “Una cosa simile porterebbe a un’escalation”come si poteva prevedere, a Mosca l’idea non è piaciuta: «Mantenere in quell’area una zona di militarizzazione e la formazione di elementi radicalizzati potrebbe in seguito essere attuata attraverso un nuovo livello di escalation», dichiarava già sabato Rodion Miroshnik, ambasciatore itinerante del ministero degli Esteri russo, durante una diretta su Soloviev Live. Secoloditalia.it - L’Ucraina come la Berlino del ’45? Il piano evocato dagli Usa smentito in fretta: “Nessuna partizione, il Times ha travisato” Leggi su Secoloditalia.it Keith Kellogg nega, Mosca lo avverte. Il generale americano a riposo, oggi inviato speciale presidenziale per, ha appena— o forse no — lo spettro di1945, con un’Ucraina ridisegnatauna mappa in tempo di armistizio: a ovest le forze anglo-francesi, a est la Russia, in mezzo una zona cuscinetto, per tenere a bada la prossima fiammata. Illo ha messo nero su bianco. Lui, Kellogg, havia social: «L’articolo deltravisa ciò che ho detto. Stavo parlando di una forza di resilienza post-cessate il fuoco a sostegno della sovranità ucraina. Quando ho discusso di, mi riferivo ad aree o zone di responsabilità per una forza alleata (senza truppe statunitensi). Non stavo parlando di unadel».Ucraina? “Una cosa simile porterebbe a un’escalation”si poteva prevedere, a Mosca l’idea non è piaciuta: «Mantenere in quell’area una zona di militarizzazione e la formazione di elementi radicalizzati potrebbe in seguito essere attuata attraverso un nuovo livello di escalation», dichiarava già sabato Rodion Miroshnik, ambasciatore itinerante del ministero degli Esteri russo, durante una diretta su Soloviev Live.

L'Ucraina come la Berlino del '45? Il piano evocato dagli Usa smentito in fretta: "Nessuna partizione, il Times ha travisato".

