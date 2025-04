Virginia la figlia di Andrea Bocelli canta per le Winx

Virginia ha soltanto 13 anni, porta un cognome “importante”, ben noto in tutto il mondo. E adesso, con grande entusiasmo – oltre che con lampante talento – sta vivendo una nuova avventura. Presto arriverà su Rai Kids e poi su Netflix il reboot della saga cult Winx Club e proprio Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea, dà voce al brano inedito Forever Winx, quello che accompagna le trasformazioni delle sei amatissime fate protagoniste.Tornano le mitiche WinxDefinirle “mitiche” non è un’esagerazione. Le Winx hanno accompagnato un’intera generazione di ragazzine e ragazzini, sin dall’esordio nel 2004. Le fate create da Iginio Straffi sono state protagoniste di una serie, prodotta e distribuita da Rainbow, che ha raggiunto traguardi straordinari. Otto stagioni animate (co-prodotte con Rai), ben tre film per il cinema, altri quattro per la TV e ancora due serie animate co-prodotte con Netflix, la serie live action Fate – The Winx Saga (due stagioni, sempre su Netflix): sono cifre da pelle d’oca. Dilei.it - Virginia, la figlia di Andrea Bocelli, canta per le Winx Leggi su Dilei.it ha soltanto 13 anni, porta un cognome “importante”, ben noto in tutto il mondo. E adesso, con grande entusiasmo – oltre che con lampante talento – sta vivendo una nuova avventura. Presto arriverà su Rai Kids e poi su Netflix il reboot della saga cultClub e propriodel tenore, dà voce al brano inedito Forever, quello che accompagna le trasformazioni delle sei amatissime fate protagoniste.Tornano le miticheDefinirle “mitiche” non è un’esagerazione. Lehanno accompagnato un’intera generazione di ragazzine e ragazzini, sin dall’esordio nel 2004. Le fate create da Iginio Straffi sono state protagoniste di una serie, prodotta e distribuita da Rainbow, che ha raggiunto traguardi straordinari. Otto stagioni animate (co-prodotte con Rai), ben tre film per il cinema, altri quattro per la TV e ancora due serie animate co-prodotte con Netflix, la serie live action Fate – TheSaga (due stagioni, sempre su Netflix): sono cifre da pelle d’oca.

