Cremonese-Inter il tabellino della partita di Campionato Primavera 1

della trentatreesima giornata di Campionato Primavera 1. Di seguito il tabellino di Cremonese-Inter, col risultato di 0-1 in favore dei nerazzurri.LA PRESTAZIONE – Cremonese-Inter, valida per la trentatreesima giornata del Campionato di Primavera 1, è terminata da pochi minuti. Il finale vede la squadra di Andrea Zanchetta vincitrice, dopo due partite a secco di risultati utili. Dopo due sconfitte consecutive, quindi, i nerazzurri tornano al successo, grazie all’unico gol della sfida siglato da Giacomo De Pieri. La rete nasce dal rigore assegnato agli Interisti al 3?, che viene poi trasformato dal dischetto dall’attaccante italiano. Nel secondo tempo la Cremonese diventa più aggressiva, ma anche grazie a degli ottimi Interventi del portiere nerazzurro Alessandro Calligaris il risultato rimane fissato sullo 0-1. Inter-news.it - Cremonese-Inter, il tabellino della partita di Campionato Primavera 1 Leggi su Inter-news.it Termina anche la garatrentatreesima giornata di1. Di seguito ildi, col risultato di 0-1 in favore dei nerazzurri.LA PRESTAZIONE –, valida per la trentatreesima giornata deldi1, è terminata da pochi minuti. Il finale vede la squadra di Andrea Zanchetta vincitrice, dopo due partite a secco di risultati utili. Dopo due sconfitte consecutive, quindi, i nerazzurri tornano al successo, grazie all’unico golsfida siglato da Giacomo De Pieri. La rete nasce dal rigore assegnato agliisti al 3?, che viene poi trasformato dal dischetto dall’attaccante italiano. Nel secondo tempo ladiventa più aggressiva, ma anche grazie a degli ottimiventi del portiere nerazzurro Alessandro Calligaris il risultato rimane fissato sullo 0-1.

