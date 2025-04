Il Chelsea di Mourinho | Arrivai a Stamford Bridge e mi dissero | qui non ti vogliamo adoriamo Ranieri

Chelsea delle meraviglie, il Telegraph ha intervistato insieme Mourinho, John Terry e Frank Lampard. Mourinho allora, scrive il Telegraph, aveva “costruito una delle migliori squadre vincitrici della Premier League della storia stabilendo record che potrebbero non essere mai battuti“. Il Chelsea del 2004-05 vinse il titolo con 95 punti e subì solo 15 gol. Tutti e tre sono convinti che la loro squadra fosse ineguagliabile.Il Chelsea di Mourinho meglio dell’Arsenal degli InvincibiliQuel Chelsea meglio dell’Arsenal degli Invincibili?Terry ha risposto: «Non credo ci sia paragone tra il Chelsea 2004-2005 e gli Invincibili. Penso che noi fossimo molto più forti. Abbiamo perso una partita, che non avremmo mai dovuto perdere contro il Manchester City. L’Arsenal ha pareggiato 12 partite». Ilnapolista.it - Il Chelsea di Mourinho: «Arrivai a Stamford Bridge e mi dissero: “qui non ti vogliamo, adoriamo Ranieri”» Leggi su Ilnapolista.it A 20 anni daldelle meraviglie, il Telegraph ha intervistato insieme, John Terry e Frank Lampard.allora, scrive il Telegraph, aveva “costruito una delle migliori squadre vincitrici della Premier League della storia stabilendo record che potrebbero non essere mai battuti“. Ildel 2004-05 vinse il titolo con 95 punti e subì solo 15 gol. Tutti e tre sono convinti che la loro squadra fosse ineguagliabile.Ildimeglio dell’Arsenal degli InvincibiliQuelmeglio dell’Arsenal degli Invincibili?Terry ha risposto: «Non credo ci sia paragone tra il2004-2005 e gli Invincibili. Penso che noi fossimo molto più forti. Abbiamo perso una partita, che non avremmo mai dovuto perdere contro il Manchester City. L’Arsenal ha pareggiato 12 partite».

Il Chelsea di Mourinho: «Arrivai a Stamford Bridge e mi dissero: "qui non ti vogliamo, adoriamo Ranieri».