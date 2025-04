Patto di stabilità sospeso in caso di guerra commerciale il piano Giorgetti

Patto di stabilità.Il ministro dell'Economia italiano Giancarlo Giorgetti ha però sottolineato che, in caso di disastro economico dovuto alla guerra commerciale, le regole europee sul debito sarebbero sospese in automatico. Il titolare del dicastero delle Finanze ha anche ribadito l'impegno italiano all'aumento alle spese militari.Cosa ha detto GiorgettiLe dichiarazioni di Giorgetti non sono una diretta contraddizione di quelle di Dombrovskis. Sono sembrate piuttosto un modo di ricordare che, nello stesso Patto di stabilità, sono contemplate circostanze in cui le regole di bilancio per i Paesi membri dell'Unione europea vengono automaticamente sospese.

