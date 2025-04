Coni Puglia Angelo Giliberto confermato presidente

Angelo Giliberto è stato confermato alla guida del Coni Puglia. Il presidente uscente, riporta l'Ansa, rimarrà in carica anche per i prossimi 4 anni dopo aver battuto la sfidante Francesca Rondinone per 31 voti a 28.Sono stati eletti anche i componenti della Giunta; sei su sette fanno. Baritoday.it - Coni Puglia, Angelo Giliberto confermato presidente Leggi su Baritoday.it è statoalla guida del. Iluscente, riporta l'Ansa, rimarrà in carica anche per i prossimi 4 anni dopo aver battuto la sfidante Francesca Rondinone per 31 voti a 28.Sono stati eletti anche i componenti della Giunta; sei su sette fanno.

