Zinzi Presidente della Campania per il comitato irpino Barile e Morano

Barile e Sabino Morano promuovono il primo comitato irpino per Giampiero Zinzi Presidente della Campania.Un comitato che nasce dall’esperienza metapolitica che il sodalizio ha sviluppato in questi anni e dall’ampio coinvolgimento di gruppi della società civile che ritengono quello dell’on. Zinzi il profilo più adatto per rappresentare quell’alternativa che questa regione da troppi anni sta aspettando.Già nelle prossime ore sarà dato vita ad un comitato organizzativo che vedrà coinvolte alcune delle migliori energie del mondo dell’imprenditoria e delle professioni d’Irpinia. Il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa, coordinatore provinciale di Napoli e Avellino, parla di “gande adesione anche nelle province di Napoli e Avellino per la costituzione dei comitati ‘Zinzi Presidente della Campania’, e tanti altri se ne aggiungeranno nelle prossime settimane. Anteprima24.it - Zinzi Presidente della Campania, per il comitato irpino Barile e Morano Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto Il prof. Sergioe Sabinopromuovono il primoper Giampiero.Unche nasce dall’esperienza metapolitica che il sodalizio ha sviluppato in questi anni e dall’ampio coinvolgimento di gruppisocietà civile che ritengono quello dell’on.il profilo più adatto per rappresentare quell’alternativa che questa regione da troppi anni sta aspettando.Già nelle prossime ore sarà dato vita ad unorganizzativo che vedrà coinvolte alcune delle migliori energie del mondo dell’imprenditoria e delle professioni d’Irpinia. Il senatore campanoLega Gianluca Cantalamessa, coordinatore provinciale di Napoli e Avellino, parla di “gande adesione anche nelle province di Napoli e Avellino per la costituzione dei comitati ‘’, e tanti altri se ne aggiungeranno nelle prossime settimane.

Campania / Verso le regionali 2025. "Costituiti i primi 55 comitati Zinzi presidente della Campania.. Regionali 2025, Aliberti avverte Forza Italia: "Non sosterrei Cirielli governatore". LA LEGA CAMPANIA PRESENTA IL SUO DISEGNO DI LEGGE SUGLI ABBATTIMENTI ABUSI DI NECESSITA'. CAIAZZO / CASERTA / NAPOLI. Lega Campania, domani arriva il sottosegretario Durigon per annunciare la candidatura di Zinzi alla presidenza della Regione.. Gianpiero Zinzi si è dimesso ufficialmente dal consiglio regionale.

