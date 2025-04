Windtre premia Campo Ligure GE per l’innovazione nei borghi italiani

Windtre è stata protagonista della cerimonia di conferimento del Premio Livio Scattolini, in programma oggi a Corinaldo (AN). L'iniziativa, promossa dall'Associazione I borghi più belli d'Italia, celebra l'impegno delle amministrazioni comunali nello sviluppo e nella valorizzazione del territorio, con un'attenzione particolare alla qualità della vita, all'ospitalità e alla sostenibilità premiando i comuni che si sono distinti nelle tre categorie previste: Borgo Attrattivo, Borgo Verde e Borgo innovativo.Windtre ha assegnato al Comune di Campo Ligure della città metropolitana di Genova il premio speciale "Borgo Connesso" riconoscendone l'approccio virtuoso all'evoluzione digitale. Il progetto realizzato dall'amministrazione Ligure si distingue per l'uso intelligente delle tecnologie connesse e accessibili, a beneficio della comunità locale, del turismo sostenibile e della valorizzazione del patrimonio artigianale e culturale.

