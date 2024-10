Raimondo Todaro ricoverato, fan preoccupati. In passato la lotta al cancro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Raimondo Todaro ha comunicato ai follower di trovarsi in ospedale. "Non cercatemi, per i prossimi tre giorni ho il tagliando da fare", aveva scritto nelle scorse ore il ballerino ex prof di Amici a corredo di una foto che lo mostrava nella Europa.today.it - Raimondo Todaro ricoverato, fan preoccupati. In passato la lotta al cancro Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram,ha comunicato ai follower di trovarsi in ospedale. "Non cercatemi, per i prossimi tre giorni ho il tagliando da fare", aveva scritto nelle scorse ore il ballerino ex prof di Amici a corredo di una foto che lo mostrava nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecco perché Francesca Tocca ha lasciato Amici 24 : l’ombra di Raimondo Todaro - La ballerina Francesca Tocca ha davvero lasciato Amici 2024: scopri il clamoroso retroscena dietro l’addio che ha scosso il talent. L'articolo Ecco perché Francesca Tocca ha lasciato Amici 24: l’ombra di Raimondo Todaro proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Raimondo Todaro ricoverato in ospedale - l’ex Amici spiega tutto al pubblico - In quell’occasione, ha rivelato quanto sia stato difficile affrontare la malattia, spiegando: “Il lavoro mi ha aiutato, perché era l’unico momento in cui non pensavo alla malattia. Tuttavia, la curiosità e la preoccupazione su cosa lo avesse portato in ospedale hanno spinto molti a chiedere ulteriori dettagli. (Caffeinamagazine.it)

Perché Francesca Tocca ha lasciato il cast dei professionisti di Amici 24 - c’entrerebbe Raimondo Todaro - Continua a leggere . Il motivo della decisione avrebbe a che fare con il marito Raimondo Todaro, che da quest'anno non è più un professore di ballo nella scuola. Anche se per il momento non ci sono conferme e smentite, si fa sempre più insistente l'indiscrezione secondo cui Francesca Tocca avrebbe lasciato il cast dei professionisti di Amici 24. (Fanpage.it)