“Rach 2”, secondo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica di Bari dedicati a Rachmaninov (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Rach 2 e le scuole nazionali” il secondo appuntamento con il ciclo di appuntamenti dedicati al compositore e pianista russo in Baritoday.it - “Rach 2”, secondo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica di Bari dedicati a Rachmaninov Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a, l’Orchestradella Città metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “2 e le scuole nazionali” ilcon ildi appuntamential compositore e pianista russo in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Small Factory Young alla Claque per il secondo appuntamento con il Gezmataz Festival - Il secondo appuntamento autunnale con Gezmataz, sabato 19 ottobre alle ore 21:30 alla Claque, ha per protagonista la Small Factory Young, formazione di giovani musicisti nata su impulso del compositore Claudio Lugo con l’intento di rielaborare brani storici dell’early jazz in forme stilistiche... (Genovatoday.it)

A Francavilla al Mare il secondo appuntamento con Spunti di vista del pianista jazz Marco Di Battista - Martedì 15 ottobre alle ore 18.00, all'auditorium del Palazzo Sirena di Francavilla al Mare, sul lungomare John Fitzgerald Kennedy, si terrà il secondo dei tre appuntamenti con “Spunti di Vista”, la fortunata serie di lezioni-concerto ideata e diretta dal noto pianista jazz e docente del... (Chietitoday.it)

La “Féra dal Bèli Dann” è il secondo appuntamento delle Fiere d'Ottobre - Seconda domenica del mese e secondo appuntamento con le Fiere d’Ottobre a Sassuolo, che, in questo weekend, prendono come da tradizione il nome di “Féra dal Bèli Dann”. Il programma di sabato 12 ottobre. Laboratorio musicale Laboratorio a cura di MeteAperte, per famiglie con bambini in... (Modenatoday.it)