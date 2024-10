Quel debito da «250mila lire», le cene pagate per anni. Don Backy su Teocoli: «È stato un figlioccio per quattro anni, poi non l’ho più sentito» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Non gli ho pagato la cena ma le cene, per anni, così come quando andavamo al cinema o a teatro. Ma non voglio niente». Don Backy, nome d’arte di Aldo Caponi, risponde a Teo Teocoli dagli stessi microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio1. Il comico e imitatore era stato invitato per parlare della fine del suo rapporto di amicizia con Adriano Celentano, una rottura avvenuta quattro anni fa. Nel corso della trasmissione però Teocoli aveva parlato anche di un’altra amicizia di lunga data finita nel nulla. Anzi, con la richiesta del pagamento di «un debito di sessant’anni fa». Don Backy però spiega di non avere nessuna intenzione di chiedere indietro i soldi prestati all’ex amico. Ma vuole fare chiarezza una volta per tutte su come andarono le cose tra i due. «Teo è stato mio figlioccio o fratelloccio dal 1964 in poi. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Non gli ho pagato la cena ma le, per, così come quando andavamo al cinema o a teatro. Ma non voglio niente». Don, nome d’arte di Aldo Caponi, risponde a Teodagli stessi microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio1. Il comico e imitatore erainvitato per parlare della fine del suo rapporto di amicizia con Adriano Celentano, una rottura avvenutafa. Nel corso della trasmissione peròaveva parlato anche di un’altra amicizia di lunga data finita nel nulla. Anzi, con la richiesta del pagamento di «undi sessant’fa». Donperò spiega di non avere nessuna intenzione di chiedere indietro i soldi prestati all’ex amico. Ma vuole fare chiarezza una volta per tutte su come andarono le cose tra i due. «Teo èmioo fratelloccio dal 1964 in poi.

Quel debito da «250mila lire» - le cene pagate per anni. Don Backy su Teocoli : «È stato un figlioccio per quattro anni - poi non l'ho più sentito»

Anzi, con la richiesta del pagamento di «un debito di sessant'anni fa». L'ho conosciuto che voleva fare il cantante, pensava di poter entrare nel Clan ma era impensabile perché noi eravamo già quattro», racconta agli ascoltatori del programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, «con Teo eravamo grandi amici ma non mi mai invitato in nessuna sua trasmissione.

