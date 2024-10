Qualificazioni Mondiali 2026 | Argentina a valanga sulla Bolivia col tris di Messi vince anche il Brasile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Poche sorprese nella notte italiana, in cui sono andati in scena gli incontri della decima giornata per lesudamericane ai. Tutto facile per l’, che ha annientato laper 6-0 e l’ha fatto nel segno di Lionel, autore di una tripletta. A segnoLautaro Martinez, Julian Alvarez e Thiago Almada. Da segnalare infine l’esordio di Nico Paz, che ha subito servito un assist a. RISULTATI E CLASSIFICHE Comodo successoper il, capace di calare il poker contro il Perù. A firmare il 4-0 sono stati Raphinha (protagonista di una doppietta su rigore), Pereira e Luiz Henrique. 90 minuti in panchina invece per Danilo, unico giocatore che milita in Serie A convocato dalla Selecao.