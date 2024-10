Puff Daddy, dal carcere gli auguri alla figlia: “Papà ti ama” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Puff Daddy, nonostante la sua permanenza in carcere per l’inchiesta che lo vede coinvolto in vari scandali a Hollywood, ha voluto dedicare un gesto di affetto alla figlia in occasione del suo compleanno. Tramite i suoi guai legali ha fatto in modo che sul suo account Instagram venisse pubblicato un post di auguri per la figlia Puff Daddy, dal carcere gli auguri alla figlia: “Papà ti ama” L'Identità. Lidentita.it - Puff Daddy, dal carcere gli auguri alla figlia: “Papà ti ama” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), nonostante la sua permanenza inper l’inchiesta che lo vede coinvolto in vari scandali a Hollywood, ha voluto dedicare un gesto di affettoin occasione del suo compleanno. Tramite i suoi guai legali ha fatto in modo che sul suo account Instagram venisse pubblicato un post diper la, dalgli: “ti ama” L'Identità.

“Papà ti ama” : Puff Daddy dal carcere manda gli auguri alla figlia Love per il suo secondo compleanno - Ed ecco che, un po’ a sorpresa, è venuto fuori il suo spirito paterno. Amo la mia famiglia! Sono gentile, sono coraggiosa, sono intelligente. Proprio in occasione del compleanno della figlia Love, il produttore avrebbe chiesto a Dana Tran, dalla quale ha avuto la bimba, di dedicargli un pensiero da parte del papà sul profilo Instagram. (Ilfattoquotidiano.it)

“Davvero un peccato che Puff Daddy sia in carcere - non ci sono più feste. Dove devo andare?” : il rapper Bow Wow difende il magnate dell’hip hop - “Non sembrava ci fosse la stessa aria di festa di sempre – ha affermato – giusti perché non c’erano le serate di Daddy. Nonostante la Diaz ha provato a pungolare il rapper sulla questione dei famosi “Freak Offs”, ossia il post party di Daddy, a base di droga, alcole e festini violenti a base di sesso, l’ospite ha provato a sviare il discorso soffermandosi sul ruolo “monumentale” che Daddy ha ... (Ilfattoquotidiano.it)

Scandalo Puff Daddy - via al processo per il producer accusato di stupro e traffico sessuale : “Sul banco fino a 20 anni di carcere” - A New York è cominciato il processo ai danni del rapper e producer musicale Sean Combs, in arte Puff Daddy o P. Il fondatore della Bad Boy Records, vincitore di 3 Grammy . Diddy, rinchiuso dallo scorso 16 settembre in un carcere di Brooklyn per le presunte accuse di stupro, traffico sessuale e racket. (Ilgiornaleditalia.it)