Prato chi è il nuovo allenatore Marco Mariotti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 - Ilha ufficializzato il sostituto di Maurizio Ridolfi sulla panchina biancazzura: si tratta di. "L’accordo è stato chiuso nella notte e già quest’oggi mistersarà aper dirigere il primo allenamento con la squadra", fa sapere la società presieduta da Stefano Commini. Ma chi è neo tecnico dei lanieri? Nato a Treviso il 24 ottobre del 1961,svolge da giovane la carriera di calciatore tra Lazio (settore giovanile), Frosinone, Spal, Civitavecchia, Viareggio e Fondi. Inizia il suo percorso dinel 1995 nel settore giovanile del Frosinone, di cui si occupa fino al 2001. Poi arriva l’esordio nei Dilettanti con Pisoniano e Ferentino tra Eccellenza e serie D fino all’approdo tra i professionisti, stagione 2007-2008, sulla panchina dell’Arezzo in serie C come secondo di Luciano De Paola.