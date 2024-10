Velvetmag.it - Pensioni di novembre 2024: date, aumenti e importi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con l’arrivo, fra due settimane, del mese di, gli italiani riceveranno novità circa le. Per molti ci saranno. Questi incrementi derivano dalla rivalutazione annuale degli, dovuti all’adeguamento al costo della vita. Tuttavia, il pagamento subirà un leggero ritardo rispetto al solito calendario per via di alcune operazioni di conguaglio fiscale. I pagamenti delleCome ogni mese, il calendario dei pagamenti varia a seconda del metodo di riscossione scelto dal pensionato. Chi riceve la pensione tramite accredito su conto corrente presso Poste Italiane o banche, dovrà attendere fino a lunedì 4, un leggero ritardo rispetto agli accrediti tradizionali che spesso avvengono a fine mese precedente.