Oggi parte il Six Kings Slam: dove vedere in tv Sinner-Medvedev (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi scattano i quarti di finale della prima edizione del torneo Six Kings Slam di tennis, che vede in campo sei tra i migliori tennisti del momento. E tra questi c’è naturalmente il nostro Jannik Sinner che deve affrontare il russo Daniil Medvedev. Chi vince affronterà in semifinale Novak Djokovic. Sinner-Medvedev in tv La partita si svolge nella giornata di mercoledì 16 ottobre 2024 alle 18.30 italiane e verrà trasmessa da Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sempre per abbonati. Su QAlympics troverete le video highlights subito dopo il match.  Ascoltitv.it - Oggi parte il Six Kings Slam: dove vedere in tv Sinner-Medvedev Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)scattano i quarti di finale della prima edizione del torneo Sixdi tennis, che vede in campo sei tra i migliori tennisti del momento. E tra questi c’è naturalmente il nostro Jannikche deve affrontare il russo Daniil. Chi vince affronterà in semifinale Novak Djokovic.in tv La partita si svolge nella giornata di mercoledì 16 ottobre 2024 alle 18.30 italiane e verrà trasmessa da Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sempre per abbonati. Su QAlympics troverete le video highlights subito dopo il match. Â

