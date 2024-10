Nave di migranti in arrivo a Salerno: attese 41 persone con 28 minori non accompagnati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di Salerno si prepara ad accogliere un nuovo gruppo di migranti, composto da 41 uomini e 28 minori stranieri non accompagnati. Questo sbarco rappresenta il 37esimo evento di questo genere nel porto salernitano. Le autorità locali sono già pronte a offrire assistenza e servizi essenziali per garantire un’accoglienza dignitosa. Preparativi per l’arrivo dei migranti In attesa dell’arrivo della Nave, il prefetto Francesco Esposito ha rassicurato che sono stati predisposti tutti i servizi necessari per affrontare il momento dello sbarco. La banchina del porto è attrezzata per gestire il flusso dei migranti e garantire una prima assistenza. Al termine dell’atterraggio, gli individui verranno trasferiti in Via dei Carrari, dove si procederà con un’approfondita valutazione delle loro situazioni personali. Gaeta.it - Nave di migranti in arrivo a Salerno: attese 41 persone con 28 minori non accompagnati Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città disi prepara ad accogliere un nuovo gruppo di, composto da 41 uomini e 28stranieri non. Questo sbarco rappresenta il 37esimo evento di questo genere nel porto salernitano. Le autorità locali sono già pronte a offrire assistenza e servizi essenziali per garantire un’accoglienza dignitosa. Preparativi per l’deiIn attesa dell’della, il prefetto Francesco Esposito ha rassicurato che sono stati predisposti tutti i servizi necessari per affrontare il momento dello sbarco. La banchina del porto è attrezzata per gestire il flusso deie garantire una prima assistenza. Al termine dell’atterraggio, gli individui verranno trasferiti in Via dei Carrari, dove si procederà con un’approfondita valutazione delle loro situazioni personali.

Salerno - oggi lo sbarco di 41 migranti : 28 sono minori non accompagnati - IT su Google News. La nave, attesa intorno alle 13:30, porta a bordo 41 persone, tra cui 28 minori stranieri non accompagnati. . Oggi Salerno accoglierà un nuovo gruppo di migranti giunti al porto cittadino, con l’arrivo del 37esimo sbarco. Segui ZON. Il Comune, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, si è organizzato per gestire con efficienza e umanità l’accoglienza, con ... (Zon.it)

Domani sbarco di migranti a Salerno - anche 28 minori - 30, però l’orario è suscettibile di variazione. Noi, come al solito, siamo molto attenti ai minori stranieri non accompagnati. Però sappiamo che ci sono i soliti traumi legati alle esperienze che loro vivono nel momento in cui partono e poi attraversano il mare e arrivano da noi. Da poco abbiamo anche stipulato un patto con tutte le istituzioni per realizzare una rete di ulteriore supporto per ... (Ildenaro.it)

Sbarco di 41 migranti (28 minori) a Salerno - sindaco e Prefetto : "Pronti ad accoglierli" - Il prefetto di Salerno Francesco Esposito conferma lo sbarco di nuovi migranti in programma per domani in città. "Abbiamo fatto ieri una riunione organizzativa. La nave arriverà alle 13.30, però l'orario è suscettibile di variazione. Le persone a bordo sono 41; 28 sono i minori stranieri non... (Salernotoday.it)