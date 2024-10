Napoli, distrazione muscolare per Lobotka: i possibili tempi di recupero (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta contro l’Empoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Carlo Castellani. Tra i protagonisti attesi in rientro dagli impegni con le rispettive Nazionali vi è Stanislav Lobotka, pilastro del centrocampo partenopeo. Tuttavia, il club ha comunicato un preoccupante aggiornamento sull’esito degli esami a cui il centrocampista slovacco si è sottoposto al suo ritorno. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di primo grado al semitendinoso della coscia sinistra, un infortunio che lo costringerà a fermarsi per un periodo. I tempi di recupero per questo genere di infortunio variano generalmente tra le due e le tre settimane, ma tutto dipenderà dalla risposta del giocatore alle terapie. Anteprima24.it - Napoli, distrazione muscolare per Lobotka: i possibili tempi di recupero Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlprosegue la preparazione in vista della delicata trasferta contro l’Empoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Carlo Castellani. Tra i protagonisti attesi in rientro dagli impegni con le rispettive Nazionali vi è Stanislav, pilastro del centrocampo partenopeo. Tuttavia, il club ha comunicato un preoccupante aggiornamento sull’esito degli esami a cui il centrocampista slovacco si è sottoposto al suo ritorno. Gli esami strumentali hanno evidenziato unadi primo grado al semitendinoso della coscia sinistra, un infortunio che lo costringerà a fermarsi per un periodo. Idiper questo genere di infortunio variano generalmente tra le due e le tre settimane, ma tutto dipenderà dalla risposta del giocatore alle terapie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - "distrazione" per Lobotka : salta l'Empoli. Chi gioca al suo posto e le sensazioni verso il Milan - L`infortunio rimediato con la maglia della Slovacchia da parte di Stanislav Lobotka, regista del Napoli, è stato preso in esame dalla società... (Calciomercato.com)

Napoli - infortunio per Meret : distrazione all’adduttore - stop di 20 giorni - Il club partenopeo ha comunicato ufficialmente l’esito degli esami, specificando che Meret ha già iniziato l’iter riabilitativo per tornare in campo il prima possibile. . Al suo posto, sarà schierato Elia Caprile, il secondo portiere, pronto a difendere i pali azzurri e a non far rimpiangere Meret in questo periodo di recupero. (Napolipiu.com)

Calcio : Napoli. Distrazione di secondo grado alla coscia per Meret - Il portiere si era fatto male durante la partita contro la Juve NAPOLI - Il Napoli e Antonio Conte dovranno fare a meno di Alex Meret per i prossimi impegni. Il portiere, uscito per infortunio sabato durante la gara contro la Juventus, è stato sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande . (Ilgiornaleditalia.it)