Mosca: "Negato visto a delegazione russa per congresso a Milano" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Italia ha Negato il visto ai membri della delegazione russa ad un congresso sullo spazio che si sta svolgendo a Milano. E' quanto afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riporta l'agenzia Ria Novosti, protestando per il nuovo gesto di inimicizia da parte dell'Italia e dicendosi "indignata".

Congresso sullo spazio a Milano - il burocrate russo a cui è stato negato il visto - Scoppia il caso del visto negato dall'Italia all'oligarca russo Yuri Borisov, direttore generale di Roscosmos, che avrebbe voluto partecipare allo Iac, il Congresso astronautico internazionale in corso a Milano fino al 18 ottobre. "Siamo indignati per l'ennesimo passo ostile di Roma", ha detto... (Milanotoday.it)

