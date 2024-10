Mondiali, i risultati della notte in Sudamerica: Messi ne fa tre, doppietta Sanabria. Poker del Brasile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si conclude il decimo turno delle qualificazioni Mondiali in Sudamerica: tanta Serie A in campo e in gol Nella notte italiana tra martedì e mercoledì si sono svolte quattro parte di qualificazioni Mondiali in Sudamerica e due protagonisti della nostra Serie A hanno anche timbrato il cartellino. in ordine cronologico, il Paraguay ha battuto 2-1 Calcionews24.com - Mondiali, i risultati della notte in Sudamerica: Messi ne fa tre, doppietta Sanabria. Poker del Brasile Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si conclude il decimo turno delle qualificazioniin: tanta Serie A in campo e in gol Nellaitaliana tra martedì e mercoledì si sono svolte quattro parte di qualificazioniine due protagonistinostra Serie A hanno anche timbrato il cartellino. in ordine cronologico, il Paraguay ha battuto 2-1

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Qualificazioni sudamericane Mondiali 2026 : classifiche e risultati aggiornati - I risultati e le classifiche aggiornate delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. Presenti ovviamente Brasile, Argentina, Uruguay e tutte le altre: saranno dieci in totale le squadre che si daranno battaglia per il raggiungimento della rassegna più importante del panorama calcistico. Villamil) Ore 00:30, Ecuador-Cile 1-0 (21 ‘Mena) Ore 01:30, Brasile-Argentina 0-1 (63? Otamendi) Ore ... (Sportface.it)

Brasile-Perù (Qualificazioni Mondiali Sudamerica - 16-10-2024 ore 02 : 45 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - La Seleção ha sofferto più del previsto a Santiago per superare il Cile (1-2) ma comunque ha ottenuto tre punti vitali […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Al Estadio Mane Garrincha di Brasilia per la Decima Giornata del girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 per la Conmebol, il Perù reduce dal primo successo nel gruppo, fa visita al Brasile affamato di punti. (Infobetting.com)

Argentina-Bolivia (Qualificazioni Mondiali Sudamerica - 16-10-2024 ore 02 : 00 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Al Estadio Mas Monumental di Buenos Aires per la Decima Giornata del girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 per la Conmebol, la sorprendente Bolivia reduce da tre vittorie consecutive, fa visita all’Argentina, capolista del raggruppamento sudamericano. La Albiceleste ha rallentato la sua corsa negli ultimi due incontri perdendo prima 1-2 in Colombia e pareggiando 1-1 la […] InfoBetting: ... (Infobetting.com)