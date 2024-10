Mo: ministro Esteri iraniano visiterà Giordania, Egitto e Turchia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Teheran, 16 ott. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi visiterà la Giordania, l'Egitto e la Turchia nei prossimi giorni per discutere della crisi in Medio Oriente. Lo ha dichiarato su X il portavoce e capo del Centro iraniano per la diplomazia pubblica Esmaeil Baghaei. Liberoquotidiano.it - Mo: ministro Esteri iraniano visiterà Giordania, Egitto e Turchia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Teheran, 16 ott. (Adnkronos) - IldegliAbbas Araghchila, l'e lanei prossimi giorni per discutere della crisi in Medio Oriente. Lo ha dichiarato su X il portavoce e capo del Centroper la diplomazia pubblica Esmaeil Baghaei.

Migranti - ex ministro Esteri spagnolo : “Bene Meloni - Sanchez non ha vera politica” - “Meloni”, ha concluso, “sta andando bene e, come si dice a scuola, con tendenza a progredire”. “Un giorno plaude Meloni e un altro dice che è di estrema destra“, “questa cosa mi causa un certo stupore”, ha proseguito l’ex ministro. “Meloni impeccabile anche su politica estera ed europea” “Alcuni anni fa il problema migratorio lo aveva la Grecia, poi lo ha avuto l’Italia”, mentre in Spagna “la ... (Lapresse.it)

Israele - ex ministro degli Esteri Shlomo Ben Ami : “Netanyahu è un animale politico senza scrupoli” - Quanto più continua la guerra tanto più è protetto”, ha aggiunto Ben Ami che poi ha parlato degli attacchi dell’Idf alle basi Unifil in Libano. Nella guerra di Gaza il 25% delle vittime dell’esercito israeliano sono state per fuoco amico. . “Quando lo vedo in tv, la spengo. È un animale politico con una capacità straordinaria di manipolazione e senza scrupoli politici, non ha nessuno scrupolo ... (Lapresse.it)

Cina : ministro Esteri - svolgera’ ruolo costruttivo nel raffreddare conflitto in Medio Oriente - Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni nel corso di una telefonata con il ministro iraniano degli Esteri Abbas Araghchi. Pechino, 15 ott – (Xinhua) – In merito alle tensioni regionali in Medio Oriente, la Cina continuera’ a dimostrare senso del dovere come importante Paese responsabile, e a svolgere un ... (Romadailynews.it)