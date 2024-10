Milan: triplo colpo a gennaio per Fonseca, beffa a Juve e Inter (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Milan ha intenzione di rivoluzionare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca, e lo farà sul calciomercato. Nell’immediato, a gennaio, stando a quelle che sono le notizie di calciomercato che riguardano i rossoneri, con il tecnico portoghese protagonista, che avrebbe la rosa completa, qualora i rossoneri dovessero continuare a puntare su di lui. Nel week-end arriva l’Udinese a San Siro e il Milan ha bisogno di una reazione, dopo quanto si è visto nell’ultimo appuntamento in Serie A contro la Fiorentina. La squalifica di Theo Hernandez ha posto interrogativi in casa Milan, considerando che gli elementi di Milan Futuro non convincono più di tanto l’allenatore portoghese. E, oltre al vice-Theo, sono diversi i calciatori seguiti dal Milan, in quello che sarebbe un triplo colpo a gennaio, con beffa a Inter e Juventus. Rompipallone.it - Milan: triplo colpo a gennaio per Fonseca, beffa a Juve e Inter Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilha intenzione di rivoluzionare l’organico a disposizione di Paulo, e lo farà sul calciomercato. Nell’immediato, a, stando a quelle che sono le notizie di calciomercato che riguardano i rossoneri, con il tecnico portoghese protagonista, che avrebbe la rosa completa, qualora i rossoneri dovessero continuare a puntare su di lui. Nel week-end arriva l’Udinese a San Siro e ilha bisogno di una reazione, dopo quanto si è visto nell’ultimo appuntamento in Serie A contro la Fiorentina. La squalifica di Theo Hernandez ha posto interrogativi in casa, considerando che gli elementi diFuturo non convincono più di tanto l’allenatore portoghese. E, oltre al vice-Theo, sono diversi i calciatori seguiti dal, in quello che sarebbe un, con beffa a Inter e Juventus.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uno dal Milan e l’altro tolto all’Inter : doppio colpo Giuntoli a gennaio per la Juve - E infatti Giuntoli starebbe pensando non a un solo rinforzo, ma a due. it. A gennaio, del resto, occorrerà rinforzarsi a prescindere per aumentare le possibilità di competere per traguardi importanti. Ma come sappiamo, i problemi per Thiago Motta non mancano. Fikayo Tomori (fonte: © LaPresse) – Calciomercato. (Calciomercato.it)

Milan - torna Maldini? Van Bommel arriva a gennaio? Ibrahimovic nella bufera - Il possibile ritorno di Maldini e l'arrivo di Ruben van Bommel sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan. (Pianetamilan.it)

Milan - Matrone : “Moncada da DS è zero. La verità su Maldini - a gennaio due acquisti” | ESCLUSIVO - Se vince e fa i punti rimane… E’ davvero così. La maglia del Milan per lui è una seconda pelle, posso dirti per certo che sia il nonno che il papà sono grandi tifosi dei rossoneri prima di esserlo di Matteo. Vederlo, poi, in campo insieme a Sandro Tonali ha fatto venire più di un rimpianto e un po’ di nostalgia. (Calciomercato.it)