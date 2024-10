Milan, spazio ad Okafor: l’occasione del riscatto arriva con l’Udinese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo l'esclusione dalle convocazioni con la Svizzera, Noah Okafor potrebbe scalare le gerarchie rossonere e giocare titolare in Milan-Udinese Pianetamilan.it - Milan, spazio ad Okafor: l’occasione del riscatto arriva con l’Udinese Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo l'esclusione dalle convocazioni con la Svizzera, Noahpotrebbe scalare le gerarchie rossonere e giocare titolare in-Udinese

Da milanello. Fonseca ridisegna una nuova squadra. Torna Loftus-Cheek. Chance per Okafor - Lo svizzero, rimasto a Milanello, dovrebbe sostituire Abraham. In difesa Pavlovic verso il rientro al posto di Tomori. Inizia oggi la settimana che deve rilanciare il Milan dopo due ko di fila tra Champions (0-1 col Leverkusen) e campionato (1-2 con la Fiorentina). Luca Mignani . Nel frattempo Fonseca ritrova Loftus-Cheek, non convocato al Franchi per un risentimento al flessore destro. (Sport.quotidiano.net)

