Milan Gabbia capitano | la scelta in vista dell’Udinese|Primapagina

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-15 18:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Una settimana speciale. Matteoè il protagonista che non ti aspetti: da quartaalla convocazione nella Nazionale azzurra di Luciano Spalletti. Il difensore di Busto Arsizio è il classico esempio di come si possono ottenere dei risultati straordinari con la forza del lavoro e della professionalità a 360 gradi. E sabato pomeriggio contro l’Udinese potrebbe scendere in campo con la fascia dial braccio nel suo. Per lui,ista dalla nascita, sarebbe una soddisfazione doppia. FONSECA CI PENSA – La partita persa a Firenze contro la Fiorentina ha messo a nudo i problemi di unprivo di leader e di una certa identità.