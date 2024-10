Game-experience.it - Microsoft e Activision Blizzard, è stata archiviata la “class-action dei giocatori” contro l’acquisizione

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Èla“deiper impediredi, con questi utenti convinti che il completamento della gigantesca fusione avrebbe rappresentato un serio problema per il mondo dei videogiochi, danneggiando la concorrenza e di conseguenza il mercato. Ma come abbiamo appena accennato, dopo la respinta dei mesi scorsi la causa in questione è“con pregiudizio” e di conseguenza non verrà ripresentata, mettendo fine ad un altro capitolo riguardante il lungo e tortuoso processo legale che il colosso di Redmond ha dovuto affrontare pur di acquisire ufficialmente. Addentrandoci nello specifico della questione, la causa “Dante DeMartini et al v., U.S.