Messi | Potrebbero essere le mie ultime partite

L'Argentina vince contro la Bolivia 6-0 nel girone di qualificazione al Mondiale 2026; Leo Messi si è messo in mostra con una tripletta, hanno segnato anche Lautaro Martinez, Julian Alvarez e il giovane Thiago Almada. Messi: «Futuro? Non ho ancora una data di scadenza, ma Potrebbero essere le mie ultime partite» Il capitano argentino ha dichiarato a fine partita: «È molto bello venire qui, sentire l'amore della gente. Il legame con la gente è fantastico, ci piace giocare qui, con tutti questi tifosi. La squadra si è sentita molto bene. Il futuro? Non ho fissato una data o scadenza. Sono più emozionato che mai di essere qui, perché so che Potrebbero essere le ultime partite».

