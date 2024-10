Maltempo Liguria, esondano fiumi e torrenti: scuole chiuse a Spezia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Liguria è alle prese con un’ondata di Maltempo che ha causato esondazioni di fiumi e torrenti, allagamenti diffusi, interruzioni di servizi ferroviari e chiusure di tratti autostradali. Il primo bilancio degli effetti del Maltempo è già pesante. La circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia è stata sospesa tra Pietra Ligure e Loano a causa del rischio di esondazione del torrente Nimbalto, con la ripresa del traffico solo dopo alcune ore. Anche l’autostrada A10 è stata chiusa tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, con conseguenti code chilometriche. Le esondazioni hanno colpito duramente l’entroterra ligure, in particolare il fiume Bormida, che ha rotto gli argini in più punti a Ferrania, Altare e Cairo Montenotte. Lettera43.it - Maltempo Liguria, esondano fiumi e torrenti: scuole chiuse a Spezia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laè alle prese con un’ondata diche ha causato esondazioni di, allagamenti diffusi, interruzioni di servizi ferroviari e chiusure di tratti autostradali. Il primo bilancio degli effetti delè già pesante. La circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia è stata sospesa tra Pietra Ligure e Loano a causa del rischio di esondazione del torrente Nimbalto, con la ripresa del traffico solo dopo alcune ore. Anche l’autostrada A10 è stata chiusa tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, con conseguenti code chilometriche. Le esondazioni hanno colpito duramente l’entroterra ligure, in particolare il fiume Bormida, che ha rotto gli argini in più punti a Ferrania, Altare e Cairo Montenotte.

