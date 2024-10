Maltempo all'orizzonte: scatta l'allerta 'gialla' per temporali, le previsioni per il Forlivese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Maltempo in arrivo sulla Romagna. Per la giornata di giovedì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per temporali. Recita l'allerta: "Sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi o persistenti, più probabili sulla Forlitoday.it - Maltempo all'orizzonte: scatta l'allerta 'gialla' per temporali, le previsioni per il Forlivese Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)in arrivo sulla Romagna. Per la giornata di giovedì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'" per. Recita l': "Sono previste condizioni favorevoli alla formazione diparticolarmente intensi o persistenti, più probabili sulla

