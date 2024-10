Ilgiorno.it - Maksim rientra a casa dall’ospedale: "Soffre molto, ma è lui a consolarmi"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)è tornato a: una grande gioia per la mamma e i fratelli dopo giorni di apprensione. Oltre alla famiglia, gli amici del 18enne – ferito la scorsa settimana con un colpo di pistola dal compagno della madre – lo hanno atteso fuori dal cancello diper abbracciarlo e salutarlo. Una ventina di ragazzi e ragazze e uno striscione con scritto “Bentornato“, oltre ad alcuni abitanti di via XXV Aprile per salutare il giovanetodi Niguarda. "Sono davvero felice che sia tornato a– spiega la mamma Olga –. Per qualche giorno ha lottato tra la vita e la morte e ora per fortuna è salvo. Il proiettile l’ha ferito al collo, rompendo spalla e altre ossa, complicando la circolazione al braccio e alla mano. Ora èdebole e sofferente e dovrà fare diverse visite, ma è fuori pericolo ed è questo che conta".