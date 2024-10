Lo strano caso del Costa d’Amalfi, è in Serie D con un solo abbonato: “Record vergognoso” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Costa d'Amalfi ha ottenuto lo scorso anno una storica promozione in Serie D. Nonostante questo il presidente del club rivela che è stato sottoscritto un solo abbonamento: "Ho chiamato la Lega, è vergognoso". Fanpage.it - Lo strano caso del Costa d’Amalfi, è in Serie D con un solo abbonato: “Record vergognoso” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ild'Amalfi ha ottenuto lo scorso anno una storica promozione inD. Nonostante questo il presidente del club rivela che è stato sottoscritto unabbonamento: "Ho chiamato la Lega, è vergognoso".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - Francesco Filipponi ufficializza : “Serietà ed impegno costante”. Ecco gli altri candidati del territorio ternano - . Due i candidati provengono dagli scranni. . L’assemblea regionale Dem ha infatti ufficializzato la lista in vista della tornata elettorale del 17-18 novembre. Una delegazione di cinque rappresentanti del Partito democratico, del territorio ternano, parteciperà alle prossime consultazioni regionali. (Ternitoday.it)

Serie B Nazionale : la difesa ordinata da Angori dà buoni risultati. La zona e il calore del pubblico : l’Andrea Costa riparte di slancio - E infine ci tengo a ringraziare il pubblico perchè giocare in una cornice così’, con 40’ ininterrotti di cori, è molto bello". L’Andrea Costa tornerà infatti in campo domani a Casale Monferrato e sabato sera in casa con Capo d’Orlando. Chi è entrato dalla panchina, come chiedo sempre, ha portato il suo apporto in maniera egregia in difesa, e la fase offensiva è venuta di conseguenza: penso alla ... (Sport.quotidiano.net)

Balotelli accostato a Pohjanpalo - esplode in diretta su Twitch : “Io questa Serie A te la smonto!” - L'ex attaccante della Nazionale visibilmente infastidito da una riflessione emersa durante un collegamento: "Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta?"Continua a leggere . (Fanpage.it)